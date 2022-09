Klein lichtpuntje: bier en wijn nauwelijks duurder ondanks inflatie

De dagen worden korter, het regent een beetje buiten, het einde van de zomer lijkt nu echt nabij, en het peperdure najaar klopt op de deur. Tijd om wat goed nieuws uit de inflatielijstjes te distilleren: de drankprijzen zijn nauwelijks gestegen.



Wie van de zomer op het terras zat, zou het niet zeggen, maar de prijs van een biertje (+5,6%) en een wijntje (+3,8%) is nauwelijks gestegen, maar wie echt goedkoop aan de drank wil, kan zich beter aan het sterke spul wagen. De gedistilleerde drank werd maar 0,9 procent duurder.



Dat is het dan ook wel met het goede nieuws: oliƫn en vetten zijn 33,6 procent duurder geworden. Voor koffie, thee en cacao betalen we een kleine 20 procent meer. En ook de prijs van melk, kaas en eieren (+18,3%), vlees (+17,0%) en vis en schaaldieren (13,9%) ging flink omhoog.

Reacties

12-09-2022 23:35:40 Emmo

Stamgast



Pfoei

13-09-2022 00:41:49 HoLaHu

Oudgediende



Nou, als eten dan zo duur geworden is, wordt het tijd om weer eens een sherrykuur te gaan volgen!

