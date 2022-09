Oekraïne wil Duitsland uit eigen overschot helpen met elektriciteit

Oekraïne wil Duitsland, de grootste economie van de eurozone, gaan helpen om minder afhankelijk te worden van geïmporteerd Russisch gas. Dat wil het doen door het leveren van het eigen overschot aan energie.



"Op dit moment exporteert Oekraïne al elektriciteit naar Moldavië, Roemenië, Slowakije en Polen. Maar we zijn er klaar voor om onze export uit te breiden naar Duitsland", zei de Oekraïense premier Denis Sjmihal.



"Dankzij onze kerncentrales hebben we voldoende elektriciteit in Oekraïne", aldus Sjmihal. Hij zei ook dat hij tijdens zijn bezoek aan de Duitse hoofdstad dit weekend de elektriciteitskwestie zou bespreken. Daar ontmoet hij vandaag de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.



In Oekraïne is door de oorlog het energieverbruik fors teruggevallen. Hierdoor kan het land wel meer elektriciteit exporteren.



Oekraïne ontkoppelde zich in februari na de invasie van het elektriciteitsnetwerk dat het met Rusland deelde. Buurland Moldavië deed dat toen ook. Half maart werd het elektriciteitsnet van Oekraïne gesynchroniseerd met het Europese netwerk.



Sinds die tijd voert het land tussen de 400 en 700 megawatt aan elektriciteit uit per dag naar de Europese Unie en Moldavië. Een megawatt vermogen kan ongeveer duizend huishoudens tegelijkertijd van elektriciteit voorzien.



Sjmihal wil de uitvoer van elektriciteit nu verhogen. "Dat zou voor beide kanten heel erg goed zijn. De EU zou meer energie krijgen en wij krijgen de vreemde valuta die we zo hard nodig hebben", aldus de Oekraïense premier.



De kerncentrales van Oekraïne produceren een totale capaciteit van meer dan 14 gigawatt aan elektriciteit. Wel is sinds maart de kerncentrale in de Oekraïense regio Zaporizja bezet door de Russen.



De centrale in Enerhodar, de grootste van Europa, is de afgelopen tijd regelmatig onder vuur genomen. De internationale gemeenschap maakt zich zorgen om de aanvallen op de kerncentrale.

