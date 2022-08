Verkleumde feestgangers gered van ponton op IJmeer

Op het IJmeer bij Uitdam zijn gisteravond verkleumde feestgangers van een ponton gehaald. De 35 mensen bezochten het Fleet Festival, een tweedaags feest op een groot ponton op het water. Ze waren niet opgehaald en de KNRM heeft alle opvarenden na een telefoontje veilig aan wal gebracht, meldt NH Nieuws.



Een van de feestgangers had de kustwacht gebeld. "Er werd gesproken over de kou en verteld dat er meerdere feestgangers onderkoelingsverschijnselen kregen. Er zouden zelfs feestgangers onwel zijn geworden", zegt een van de bemanningsleden van een uitgerukte reddingsboot.



Een half uur later lagen meerdere reddingsboten rond de ponton om de feestvierders te helpen. Ze zijn naar de haven van Uitdam gebracht om vervolgens met een taxi verder naar huis te gaan. In de haven stonden ook ambulances klaar, maar voor zover bekend hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis.



Waarom de feestgangers niet zoals afgesproken werden opgehaald, is niet duidelijk. Het feest op het water stond ook voor vandaag gepland, maar dat gaat niet door, zegt de regionale omroep.



NH Nieuws heeft de organisatie van het festival gevraagd om een reactie, maar die was niet bereikbaar voor commentaar.

