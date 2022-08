Gevalletje van tijd én geld teveel: Brit reist 6400 km om airpods terug te krijgen

Zeg je ‘die-hard’, dan zeg je ‘Lewis Ellis’. De Brit, ook bekend als YouTuber en influencer, raakte op een vlucht van Bangkok naar Doha (Qatar) zijn AirPods kwijt. Met de Find My-app wist hij ze terug te vinden.

Toen de Brit zich realiseerde dat hij zijn oortjes kwijt was, zette hij meteen de Find My-app aan.



Daarop kon hij zien dat de AirPods een behoorlijke reis aan het maken waren. “Ik zag hoe ze van Qatar naar Kathmandu (Nepal) vlogen, voordat ze naar een klein dorpje in de Himalaya gingen,” vertelt de YouTuber aan de nieuwswebsite NeedToKnow.



Maanden gingen voorbij en elke keer bleef Ellis op de zoek-app kijken. Hij liet het aan vrienden zien en wat begon als een grap werd werkelijkheid toen de groep op het vliegveld van Manchester stond. De AirPods waren in Doha (Qatar) aanbeland en daar vlogen de mannen dus naartoe. Het signaal leidde ze naar een flatgebouw en na een aantal keer aanbellen stonden ze in een woonkamer, waar de oortjes zonder al te veel gemor werden meegegeven.



“Het was alles bij elkaar 6400 km vliegen en het kostte me 2700 pond, maar het was het me meer dan waard,” aldus de Brit tegen NeedToKnow. De aanhouder wint, zullen we maar zeggen.

22-08-2022 18:35:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.370

OTindex: 82.460

Eh. Ja.

Meer spel dan noodzaak , lijkt mij

22-08-2022 19:14:02 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.751

OTindex: 3.180

En dan doet hij ze ook weer in zijn oren.



Wat een verspilling van geld en milieu. Die dingen kosten rond de € 200,00, overdrijven is echt een vak apart hier.

22-08-2022 19:46:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.300

OTindex: 88.905

@omabep : De reis is belangrijker dan de bestemming. Dus de jagt is meer waard dan de buit.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

