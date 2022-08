Nest van Aziatische hoornaar opgespoord door zendertje om lichaam

Omdat de Aziatische hoornaar schadelijk is voor de inheemse biodiversiteit, moet hij zoveel mogelijk worden bestreden. Daar lijkt nu een nieuwe methode voor te zijn gevonden, want er is voor het eerst in Nederland een nest gevonden door middel van een zendertje dat bevestigd was aan de hoornaar.



Dat heeft het EIS Kenniscentrum Insecten laten weten aan de site NatureToday.



Omdat een nest van de Aziatische hoornaar in het najaar tot 150 nieuwe koninginnen kan voortbrengen, die het jaar erop zelf weer nieuwe nesten kunnen stichten, is het vooral belangrijk om deze nesten te vinden en te verdelgen.



Om dat nog beter te doen, zijn in opdracht van de provincie Limburg nieuwe methodes uitgeprobeerd. Zo werd in Craubeek voor het eerst een nest gevonden met een zendertje dat aan de hoornaar was bevestigd. Het apparaatje woog zo'n 0,15 gram en werd aan de hoornaar geknoopt die zelf zo'n 0,39 gram woog.



Het apparaatje zendt een hoogfrequent signaal uit, dat is te ontvangen via een antenne. Daarop kon 520 meter verderop een nest worden gelokaliseerd op 18 meter hoogte, in een es.



Ook een andere opsporingsmethode, de inzet van een pot met lokstof, was succesvol. Een hoornaar die daarop afkwam, werd gemerkt met een stift. Door tijdsmetingen en richtingsbepaling werd twee uur later een nest gevonden, 365 meter verderop in een boom.

03-08-2022 15:33:02 Grouse

Quote:

Duidelijk omschreven methode

Ik kan me er geen voorstelling bij maken.

03-08-2022 16:22:29 Emmo

@Grouse : Nadat het beest is gevangen en gemerkt, meet je de richting waarin hij vliegt. De tijdsduur waarna hij weer terugkeert voor de volgende portie is een maat voor de afstand. Quod erat demonstrandum.

03-08-2022 16:32:14 Grouse

Bovendien moet je ervan uitgaan dat het beest alleen maar heen en weer vliegt zonder in het nest iets te doen.

Ik denk dat gewoon kijken waar hij heengaat simpeler is.

Maar het was m.i. meer een kwestie van geluk dan van wijsheid.



Laatste edit 03-08-2022 16:32 @Emmo : Mooi maar dan moet zo'n beest wel heel gehoorzaam in een rechte lijn naar huis gaan. Ik weet niet hoe Aziatische hoornaars zich gedragen maar ander hoornaars vliegen niet in rechte lijn.Bovendien moet je ervan uitgaan dat het beest alleen maar heen en weer vliegt zonder in het nest iets te doen.Ik denk dat gewoon kijken waar hij heengaat simpeler is.Maar het was m.i. meer een kwestie van geluk dan van wijsheid.

