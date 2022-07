Rapper die rapt over fraude bekent schuld

Het leek Fontrell Antonio Baines een briljant idee: verschillende identiteiten aannemen om zo aanspraak te maken op heel wat coronabijstand. Iets minder briljant: Baines, die bekend staat als rapper Nuke Bizzle, besloot een nummer te schrijven over zijn fraude én dat met bijbehorende clip te publiceren op YouTube.



De meeste criminelen denken wel twee keer na voor ze opscheppen over hun misdaden. Het leek Nuke vooral een goede kans op een hit. De hit bleek vooral voor de politie te zijn, niet lang nadat het nummer uitkwam werd de man gearresteerd.



Al in oktober 2020 moest de man het afleggen tegen de wet. Afgelopen woensdag besloot hij eindelijk schuld te bekennen. In totaal maakte hij $1,2 miljoen buit dankzij coronabijslagen. Daarnaast wordt hij aangeklaagd voor het hebben van een vuurwapen zonder vergunning.



In totaal gebruikte Baines 33 gestolen identiteiten om zijn uitbundige levensstijl te kunnen blijven financieren. Voor dat feit kan hij tot twintig jaar de bak indraaien. Het bezit van het vuurwapen en munitie kan hem nog eens tien extra jaren opleveren.



De clip waarin Baines over zijn scam vertelt is overigens offline gehaald.

Reacties

10-07-2022 19:11:47 omabep

Oudgediende



Wat een misbaksel van een vent. Zijn "levensstijl" wil iedereen wel maar dan kost het de samenleving enorm veel en dan gaat er een goed systeem naar de knoppen. Het kost toch al genoeg om de pandemie verliezen weer te boven te komen.

10-07-2022 19:40:50 Buick

Erelid



Een rapper is vaak een voorbeeld voor de jongeren. Dit voorbeeld mogen ze lang naar de bak sturen.

