22-06-2022 22:25:22

Quote @Emmo : Het land is het langst onder het "koloniale juk" uit, en het is zo ongeveer de grootste puinhoop ter wereld.Dat vind ik toch iets te kort door de bocht. De zwarte slaven die hun onafhankelijkheid heel moeizaam wisten te bevechten, zijn na de onafhankelijkheid in 1804 eeuwenlang afgeperst, eerst door Frankrijk en later door de Verenigde Staten. De hoofdstad Port-au-Prince is een doorvoerhaven van voor de USA bestemde drugs uit Colombia. Maar de vicieuze cirkel van grote armoede, ernstige corruptie en daardoor weer nog grotere armoede etc. etc. is ook op dat land inderdaad van toepassing.