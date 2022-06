Deze Oekraïense soldaten stelen Russische tanks vlakbij de frontline

Wie niet sterk is moet slim zijn. Een Oekraïens bataljon maakt Russische tanks buit in de Donbas om vervolgens tegen de Russen in te zetten. De 21-jarige commandant Vitalii vertelt trots: ''Ze hadden niet verwacht dat we het lef hadden ze te stelen.''