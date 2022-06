Tesla's maanden niet welkom in Chinese kustregio waar partijtop bijeenkomt

Voertuigen van automaker Tesla zijn vanaf 1 juli voor zeker twee maanden niet meer welkom in het Chinese kustgebied Beidaihe. In die regio wordt de jaarlijkse zomerbijeenkomst gehouden voor hooggeplaatste functionarissen van de Chinese overheid.



Een reden is niet gegeven, maar volgens een functionaris van de verkeerspolitie van Beidaihe zijn "nationale aangelegenheden" de reden voor de Tesla-ban.



Enkele weken geleden werden de elektrische auto's ook al verbannen van bepaalde wegen in de stad Chengdu, waar president Xi Jinping langskwam. Dat verbod werd niet officieel aangekondigd, maar kwam aan het licht toen op sociale media beelden verschenen van Tesla's die door de politie van de weg werden gehaald.



Sinds vorig jaar mogen Tesla's niet meer de terreinen op van het Chinese leger, uit vrees voor spionage. De voertuigen van het Amerikaanse concern zitten vol met camera's en sensoren, die onder meer gebruikt worden voor het systeem dat de auto uit zichzelf kan laten rijden. Maar daarmee wordt ook allerlei informatie verzameld. Tesla-oprichter Musk heeft verzekerd dat de informatie binnen China blijft.



De Tesla-fabriek in Shanghai produceerde vorig jaar ongeveer de helft van de ruim 900.000 wereldwijd geleverde Tesla's. Door de zeer strenge coronamaatregelen in Shanghai worden dat er dit jaar waarschijnlijk minder. De fabriek lag 22 dagen stil door de lockdown in de Chinese miljoenenstad.

Als je zó verschrikkelijke bang bent voor spionage, dan zou ik háást zeggen dat je wat te verbergen hebt....

Zoals de waard is.....

