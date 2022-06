Ex-medewerkster Amazon veroordeeld voor grote hack

Een ex-medewerkster van Amazon is schuldig bevonden aan een grote hack waarbij ze gegevens van ruim 100 miljoen bankklanten stal.



De 36-jarige Paige Thompson zocht naar niet goed geconfigureerde accounts van klanten van Amazon en kreeg zo toegang tot meer dan dertig accounts. Daaronder was het account van Capital One, een van de grootste banken van de VS. Ze wist daarmee de persoonlijke informatie van meer dan 100 miljoen rekeninghouders te stelen.



Capital One maakte het datalek in 2019 bekend. De hack kostte de bank veel geld. Capital One betaalde aan toezichthouders een boete van ruim 80 miljoen dollar. Ook schikte de bank rechtszaken aangespannen door klanten voor in totaal 190 miljoen dollar.



Thompson stal niet alleen gegevens, maar gebruikte de servers van Amazon ook om cryptomunten voor eigen gewin te genereren.



Op meerdere internetfora schepte Thompson op over haar daden. Ook in sms'jes deed ze dat. Die berichten werden allemaal getoond tijdens de rechtszaak.



Hoe lang Thompson de cel in moet, is nog niet duidelijk. Nu een jury haar schuldig heeft bevonden, beslist een rechter over de straf. Thompson kan worden veroordeeld tot maximaal twintig jaar gevangenisstraf.

Reacties

23-06-2022 08:16:34 omabep

Ik begrijp niet dat ze niet een waarschuwing naar de bank had gedaan, volgens mij levert dat nogal wat op, nu moet die bank een boete betalen die ook niet gering is. Zo slim zijn en dan toch ook weer zo dom handelen.

23-06-2022 09:09:41 Emmo

Quote:

Op meerdere internetfora schepte Thompson op over haar daden.

Iets zegt me dat dit hier ook van toepassing is. Onze @De Paus kent de uitspraak "Laat de ene hand niet weten wat de andere doet".

23-06-2022 09:21:35 De Paus

Kijk dat is nou een van de eerste dingen die je leert van je Maffia-vrienden. Zorg er altijd voor dat er geen bewijs is. En ga niet zelf bewijs op het internet zetten

Kijk dat is nou een van de eerste dingen die je leert van je Maffia-vrienden. Zorg er altijd voor dat er geen bewijs is. En ga niet zelf bewijs op het internet zetten

23-06-2022 10:25:02 allone

@De Paus : je hebt geen maffiavrienden te nodig om dat te begrijpen

