66-jarige man weigert te zeggen of hij zwanger is en wordt weggestuurd bij bloeddonatie

De Schotse Leslie Sinclair (66) is een doorgewinterde bloeddonor en schiet al vijftig jaar te hulp bij de lokale bloedbank in Stirling. Bij zijn laatste bezoek werd hij echter geweigerd als donor. De reden: hij wilde niet antwoorden op de vraag of hij zwanger is.



Volgens Sinclair was de vraag op het formulier in zijn geval overbodig, hij is immers een man op leeftijd. Maar de medewerkers van de bloedbank stonden erop dat hij de vraag beantwoordde, omdat het niet altijd duidelijk is of iemand zwanger is of niet. Bovendien is de vraag onderdeel van nieuw "inclusief beleid" bij de donatiebank.



"Er is altijd wel een formulier dat ik moet invullen, dat is prima. Het doneren van bloed moet immers veilig gebeuren", vertelt Sinclair. "Maar deze vraag slaat nergens op. Het maakt me boos dat er mensen wachten op een bloeddonatie, wanhopig wachten op hulp, en dat ik ondertussen geweigerd wordt voor het niet beantwoorden van een verplichte vraag waar ik nooit op zou hoeven antwoorden."



Marc Turner, de directeur van de bloedbank, reageerde bij MailOnline op de rel. "We willen meneer Sinclair in ieder geval bedanken voor zijn steun door de jaren heen", aldus Marc Turner, "De vraag over zwangerschap is alleen relevant voor mensen bij wie na de geboorte het vrouwelijke geslacht is geconstateerd, maar het is voor medewerkers soms moeilijk om het biologische geslacht te zien bij donoren."



Het nieuwe formulier is een stap in de richting van gendergelijkheid bij de bloedbank, vertelt hij. "Als publieke organisatie nemen we kennis van ontwikkelingen in de samenleving, en willen we niemand discrimineren. Om bloeddonatie inclusief te maken krijgt iedereen daarom hetzelfde formulier."

Lijkt mij toch simpel: Vraag: Bent u (biologisch) geboren als a: man b: vrouw. Vraag indien b: bent u zwanger?



Miggezufters. Lijkt mij toch simpel: Vraag: Bent u (biologisch) geboren als a: man b: vrouw. Vraag indien b: bent u zwanger?

Stelletje kufsoppen!

