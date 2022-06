Verenigde Arabische Emiraten verbieden Disneyfilm vanwege lesbiennes

Het censuurbureau van de Verenigde Arabische Emiraten, dat films moet beoordelen op problematische inhoud, heeft een Disneyfilm verboden. Het gaat om de film Lightyear uit 2022. De film gaat over de voorgeschiedenis van een personage uit de animatiefilm Toy Story (1995), Buzz Lightyear. De censors vielen over een scene waarin twee vrouwelijke personages met elkaar zoenen. Om dezelfde reden kwam de film ook al niet door de keuring in Maleisiƫ, en durfden de makers het ook al niet te proberen in Saudi-Arabiƫ. In de VAE had Disney de film dus wel aangeboden, al is het omdat sommige golfstaten meer toestaan dan anderen.



Disney kreeg in maart te maken met een kleine opstand van werknemers bij filmstudio Pixar. in een anonieme brief werd geklaagd over het censureren van homoseksuele affectie in de animatiefilms. De werknemers noemden de steun van het bedrijf voor seksuele minderheden hol, omdat het bedrijf conservatieve kijkers niet voor het hoofd durfde te stoten. Disney is kennelijk gevoelig geweest voor de druk, en heeft de ongecensureerde versie van Lightyear naar de VAE gestuurd. Het is niet de eerste keer dat Disney dit overkomt. In de animatiefilm Onward uit 2020 zat een ook een lesbisch personage. Die zei in een enkel stukje dialoog een vriendin te hebben. Hierdoor kwam de film in het Midden-Oosten ook niet door de keuring.

