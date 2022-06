Palau gaat NFT's uitgeven voor digitaal inwonerschap

Palau, een eilandengroep in de Stille Oceaan zo'n 1500km ten oosten van de Filipijnen, gaat NFT's uitgeven voor digitaal inwonerschap. Met de slogan "The GPS coordinates of your birthplace should not determine your future" kondigde president Surangel S. Whipps Jr. in januari van dit jaar het project RNS al aan dat overheidsdiensten digitaal zou gaan aanbieden via de blockchain. De uitgangspunten zijn onder andere digitale identificatie en universele toegang tot overheidsdiensten.



NFT's alléén voor plaatjes van toffe apen? Absoluut niet! NFT's zijn unieke, digitale eigendomsbewijzen. En ja, daar kan je een JPEG van een aap aan hangen, maar je kan er ook iets nuttigs mee doen: een digitaal certificaat in je cryptowallet dat verwijst naar iets écht unieks. En wat is unieker dan een mens? Zo zette het kleine Europese landje San Marino vorig jaar al NFT's in voor haar corona-paspoorten. In plaats van gebruik te maken van speciale apps, ontvingen de inwoners een niet-overdraagbare NFT die na verloop van tijd weer verliep. Om de NFT's te realiseren heeft de overheid van Palau Binance - 's werelds grootste handelsplatform - ingeschakeld. Digitale certificaten worden uitgegeven op de Binance Smartchain.



De eilandengroep schrijft zelf over een primeur, met overheidsdiensten en financiële oplossingen vanaf iedere plek ter wereld. Maar eigenlijk ligt de primeur bij ons mede EU-lid Estland. Na de val van de Berlijnse muur en de intrede van digitalisering, heeft een paar idealisten ieder jaar overheidsbudget weten los te peuteren om de volledige overheid te digitaliseren. Dit heeft er voor gezorgd dat meer dan 99% van de niet-geliefde overheidsdiensten (paspoort aanvragen, rijbewijs verlengen etc.) nu volledig digitaal plaatsvindt. Sterker nog: iedere wereldburger kan digitaal inwoner worden door een simpele KYC-procedure te doorlopen. Alle gegevens worden opgeslagen in de digitale kluis van de overheid. Wanneer je een bankrekening aanvraagt, hoef je niet nóg eens door dezelfde bureaucratische procedure, maar vraagt de bank gegevens op bij de overheidskluis. En niet álle gegevens, maar alleen alles dat nodig is.



We hebben in Nederland nog een lange weg te gaan, maar gelukkig hebben we nu een staatssecretaris voor digitalisering...

