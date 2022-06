Wilhelminabrug botst tegen Koudekerksebrug

Wegens een aanvaring met een boot is de Koudekerksebrug in Koudekerk aan den Rijn niet toegankelijk voor verkeer. Er is een storing ontstaan door de botsing.Op de boot werd het brugdek van de Wilhelminabrug in Leiden vervoerd. Een deel van de Wilhelminabrug is tegen de Koudekerksebrug gebotst.Het is op dit moment nog onduidelijk hoe lang de storing gaat duren.