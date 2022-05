Passagiers duwen trein om vastzittende man te redden

Tijdens de ochtendspits arriveerde een trein op het station in Perth, Australië.De reizigers stapten in de trein en net voor de deuren van de trein sloten, gleed een man uit en zat vast tussen de deuropening van de trein en het perron.Mensen waarschuwden de ambtenaren en men probeerde de man te bevrijden.Toen er niets lukte, stelde iemand voor dat iedereen aan één kant in de trein moest gaan staan, zodat het gewicht van de trein van het lichaam van de man kon worden gehaald.Deze oplossing werkte niet.Toen stapte uiteindelijk iedereen uit de trein en duwde het rijtuig weg van de vastzittende man terwijl één persoon dicht bij de man hem optilde toen de opening groter werd.Er deden zich geen ernstige verwondingen voor en iedereen stapte weer in de treinZie de video op 11.30 minuten