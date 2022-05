24-05-2022 13:44:29

Noem het menskracht i.p.v. man- en vrouwkracht.Ik vind dit zo betuttelend naar de vrouwen toe die gewoon het werk ook aan kunnen en toevallig in een zogenaamd mannenberoep werken.Haal de vrouwelijke benamingen weg, de meeste vrouwen noemen zich toch al met de mannelijke titel, zo had ik een vrouwelijke directeur. Ook ken ik een vrouw die zegt vrachtwagenchauffeur te zijn, ze zegt echt niet "ik ben vrachtwagenchauffeuse."Een huisarts, auteur, monteur of manager enz. zijn ook voor beide seksen, dus waarom onderscheid maken in bepaalde beroepen die zogenaamd mannelijk zouden zijn?