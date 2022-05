Deense dog Zeus (104 centimeter) is de grootste hond ter wereld

Hij is pas twee jaar oud, maar Deense dog Zeus uit de Amerikaanse staat Texas staat nu al bekend als de grootste levende hond ter wereld. Het dier is 1,04 meter hoog, en is volgens het Guinness Book of Records, voor zover bekend, de huidige recordhouder.Zeus komt uit een nest met vier andere puppy's en was veruit de grootste van het stel. "Hij is altijd een grote hond geweest, zelfs voor een puppy", zegt baasje Brittany Davis tegen Guinness World Records. "Hij had enorme poten." Davis kreeg Zeus toen die acht weken oud was van haar broer.Zeus is een graag geziene bezoeker van de lokale markt in Bedford, Texas, waar hij vaak met open mond wordt nagekeken. Regelmatig wordt Davis gevraagd of hij een pony is, en of kinderen even een ritje op hem mogen maken. "Heeft hij een zadel?, vraagt men", zegt Davis. "Het antwoord op al die vragen is altijd 'nee'".Davis en haar familie lieten Zeus opmeten toen ze van de lengte van de vorige grootste hond ter wereld hoorden. Toevallig heette ook die hond Zeus. Het dier is inmiddels overleden, maar was met ruim 1,11 meter nog een stukje groter dan zijn naamgenoot.Nu behoort de titel dus toe aan de 'nieuwe' Zeus. "Als mensen tegen ons zeggen dat hij de grootste hond is die ze ooit hebben gezien, is het leuk om te zeggen dat dat ook daadwerkelijk zo is", zegt Davis. De familie hoopt nog lang van Zeus te kunnen genieten. Deense dogs worden door hun omvang niet heel oud, maar de kersverse recordhouder is volgens de dierenarts nog in topconditie.