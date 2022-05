Brit raakte penis vrij letterlijk kwijt, droeg hem jaren op de arm

Na zes jaar zijn penis op de arm te hebben gedragen, voelt de 47-jarige Malcolm MacDonald zich eindelijk weer een 'echte man'. Zijn pielemuis is namelijk van zijn arm verplaatst naar de gebruikelijke lichaamszone. De Brit verloor zijn geslachtsdeel door een bloedinfectie. Vanuit zijn armhuid werd een nieuwe geschapen, maar die moest daat door gebrek aan lucht in zijn bloed geruime tijd blijven zitten.

Malcolm MacDonald raakte zijn penis vrij letterlijk kwijt. Zijn oude edele deel viel in 2010 door een bloedinfectie plotseling vanuit zijn schaamstreek in het toilet. In 2015 werd de Brit een nieuwe leuter aangemeten die vanuit zijn armhuid werd gecreƫerd. Deze zou volgens het oorspronkelijke plan tussen zijn benen terechtkomen, maar dat liet even op zich wachten.

Door een gebrek aan zuurstof in MacDonald's bloed, moest de penis nog even blijven zitten waar-ie zat. Door ziekenhuisvertragingen en de coronapandemie duurde dit in totaal zo'n zes jaar. Dankzij een 9 uur durende operatie is de Brit weer locked and loaded. Hij kan zijn nieuwe gereedschap zelfs gevechtsklaar maken door deze met een pompje in zijn ballen op te pompen. Volgens Malcolm is dit mogelijke 'huge' voor zijn toekomst. ''Dit kan een kantelpunt in mijn leven zijn.'' De lengte van het bewuste edele deel is niet bekend.

