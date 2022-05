Grote ondergrondse stad ontdekt in Turkije

Het begon allemaal met één grot, die ontdekt werd in het zuidoosten van Turkije. Er bleek een hele ondergrondse stad achter schuil te gaan. Die hebben archeologen nu deels blootgelegd.



Tientallen kamers, kerken, gangen en putten zijn er ontdekt bij de plaats Midyat, inclusief een tunnel van zeker 100 meter lang. De vondsten komen uit de tweede en derde eeuw na Christus toen de plaats nog Matiate heette.



Matiate zou maar liefst 1900 jaar zijn gebruikt, vertelt de directeur van het Mardin Museum Gani Tarkan. Het was vermoedelijk een schuilplaats voor christenen, die toen nog werden vervolgd door de Romeinen. Er zouden in totaal 60.000 tot 70.000 mensen in de ondergrondse stad hebben geleefd.

Maar heel uniek is het niet



Dat wordt een mooie toeristische attractie.

