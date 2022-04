Deuren in nieuw Haags cultuurcentrum sluiten moeizaam door verzakking, is normaal volgens directeur

Het gloednieuwe en multifunctionele 'cultuurpaleis' Amare in Den Haag zakt de grond in. Dat meldt Omroep West. Het gaat om twee van de vier zalen die enkele millimeters verzakt zijn sinds de oplevering van het gebouw. Door de verzakking kunnen de deuren van de zalen al bijna niet meer dicht.



Het is een bijzondere bouwkundige constructie, het cultuurcentrum dat jaarlijks zo'n 9 miljoen euro van de gemeente krijgt. Het gebouw is eigenlijk vier gebouwen met een los omhulsel. De verschillende zalen hebben aparte funderingen, zodat trillingen van concerten niet worden verspreid naar andere zalen. De verzakking zou worden veroorzaakt door het inklinken van matten onder de funderingen.



Volgens directeur Jan Zoet is er niet zo heel erg veel aan de hand. "Wij liggen er niet wakker van. We schrokken aanvankelijk wel. Dat kan ik niet ontkennen. Maar we zijn er nu rustig onder. We hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt. Dit hoort bij een nieuw gebouw", aldus Zoet.



De bouw van het complex kostte, na 10 jaar discussie in de gemeenteraad, 223 miljoen euro. Dat er ondanks het prijskaartje nu toch bouwkundige problemen zijn, valt niet lekker bij de Haagse oppositie. Raadslid Lesley Arp (SP) maakt zich zorgen om de complicaties.



"Jan Zoet doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is, maar ik ben er absoluut niet gerust op. Mocht het zo zijn dat die verzakkingen niet beheersbaar zijn, dan willen wij heel graag weten wat de gevolgen daarvan zijn en wie daarvoor gaat opdraaien. Want wij hebben al genoeg gelapt voor dit hele gebeuren."



Om de deuren beter te laten sluiten na de verzakking, is het tapijt in de zalen weggehaald als tijdelijke oplossing.

