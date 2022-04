Douane onderschept 300.000 palingen op Schiphol

De douane heeft op luchthaven Schiphol meerdere koffers vol babypalingen onderschept. Het gaat om de koffers van drie Maleisiƫrs die bij elkaar 300.000 babypalingen probeerden te vervoeren. Bij elkaar woog de lading paling zo'n 105 kilo.



De koffers met babypalingen zijn in beslag genomen en de bezitters van de koffers zijn aangehouden. Het verschepen van palingen heeft allerlei strenge regels vanwege de bedreigde status van de glasaal. Wie de regels negeert riskeert hoge boetes of zelfs een celstraf.



Dat laatste overkwam twee Chinezen die werden betrapt op het vervoeren van babypalingen in 2017. De Nederlandse douane trof in hun bagage 72 kilo levende paling aan. De mannen verdwenen voor een half jaar in de bajes. Daarmee liepen ze in China een goede deal mis, de de 72 kilo had daar voor meer dan een ton verkocht kunnen worden.

Reacties

17-04-2022 17:40:34 Emmo

Stamgast



Een oude uitroep van de lieve jeugd (rond 1930) in Deventer:



Jeugd: "Wat het foele ( vuile) Rinus in de broek"



Palinghandelaar die zijn waren uitventte: "Paling paling"!

