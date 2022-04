Brand woedt ondergronds op zonnepark aan Kanaalstraat in Buinen

Er woedt een ondergrondse brand op het zonnepark van Hooghweg Energy aan de Kanaalstraat in Buinen.

Dat is volgens woordvoerder Marcel van Alphen van de Veiligheidsregio Drenthe bijzonder. ,,Het is de eerste keer dat ik dit meemaak in Drenthe.”



De brand woedt momenteel in het leidingensysteem. Een monteur is nu ter plekke. Ook meerdere brandweerkorpsen zijn aanwezig, maar blussen is volgens Van Alphen lastig. ,,Het gevaar is met name voor het eigen personeel. Mocht het water met de elektriciteit in aanraking komen, dan is er kans dat er medewerkers worden geëlektrocuteerd. Daarom kunnen we niet overal zomaar water op gooien. We proberen de panelen af te schakelen en dus los te krijgen van de bedrading.”

Volgens Van Alphen woedt de brand op een oppervlakte van 2 tot 3 vierkante meter.

Zondag rukte de brandweer ook al twee keer uit naar het zonnepark, toen aan de zijde van de Paardetangendijk. „In beide gevallen werd er door passanten rook gemeld, maar de brandweer kon beide keren niks vinden”, aldus Van Alphen.

Wél een bijzonder binnenbrandje.....

S Quote: „In beide gevallen werd er door passanten rook gemeld, maar de brandweer kon beide keren niks vinden”, aldus Van Alphen.

Geen rook zonder vuur. Maar de brandweer kon niets vinden.

