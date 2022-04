Superjacht Galactica mag tijdens proefvaart niet in Harlingen aanmeren

Het superjacht Galactica gaat volgende week proefvaren op de Waddenzee en de Noordzee. Tijdens die proeven zal het jacht geen toestemming krijgen van Port of Harlingen om gebruik te maken van de kades en afmeerfaciliteiten in de haven. Dat komt omdat de eigenaar van het jacht onbekend is. Ook is het voor Port of Harlingen onzeker of het jacht onder verscherpt toezicht staat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 april zal de Galactica proefvaarten uitvoeren. Deze kunnen wel gewoon doorgaan, want eigenaar Heesen Yachts heeft toestemming gekregen van de Douane en Rijkswaterstaat. De proefvaart wordt uitgevoerd door Heesen, en gebeurt met een Nederlandse bemanning. Het jacht wordt afgebouwd bij Icon Yachts in Harlingen en zal daar elke dag terugkomen. ‘Maar dat is een particuliere terminal, dus daar hebben wij niets over te zeggen’, aldus directeur Paul Pot van Harlingen.Het havenbedrijf neemt deze kritische houding aan vanwege de sancties tegen Rusland, die zijn ingesteld in verband met de oorlog in Oekraïne. Het havenbedrijf voelt zich daarom niet goed bij het faciliteren van deze proefvaart, omdat er te veel onduidelijk is over het superjacht. ‘Ik krijg daar een ongemakkelijk gevoel van’, aldus Pot. Om die reden krijgt de Galactica geen toestemming om gebruik te maken van de openbare kaden en de afmeerfaciliteiten in het havengebied.‘Heesen Yachts houdt zich aan alle geldende wet- en regelgeving en werkt, zoals altijd, nauw samen met de douane en andere overheidsinstanties bij het bouwen en certificeren van haar jachten. Heesen Yachts, noch enige van haar klanten staat op een sanctielijst.’ Zegt Heesen.