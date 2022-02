Mie blijkt stiekem gewoon Italiaanse pasta

In de uitzending van Keuringsdienst van Waarde was onlangs te zien dat de mienestjes die je in de supermarkt koopt niets te maken hebben met Chinese mie. Briljante uitzending, vinden veel kijkers: ‘Ze laten keer op keer zien hoe marketing de wereld van voedsel heeft overgenomen.’



Je gaat naar de Chinees en bestelt een portie bami. Echt Chinees? Niet echt, zo blijkt uit tv-programma Keuringsdienst van Waarde. De bami van de Chinees en de nestjes mie die je bij de supermarkt koopt zijn namelijk eigenlijk gewoon Italiaanse pasta.



Zelfs Chinese restaurants laten deze 'mie’ overkomen uit Italië. Chinese mie - echte mie - is iets heel anders. Die kun je in toko's krijgen. ,,Deze bami heeft niets met mie te maken", aldus een restauranteigenaar die in de uitzending aan het woord komt. Aan Nederlanders serveert hij de Italiaanse ‘mie’ ook, maar aan zijn Aziatische gasten geeft hij Chinese.



Dat wij bami eten uit Italië is het gevolg van een marketingtruc, zo blijkt uit een telefoontje dat een van de makers pleegt met de fabriek van Lorenzo Ferraro. ,,Wij hebben dat product twintig jaar geleden gelanceerd", zegt de Italiaan tegen Teun van de Keuken over de mienestjes. Het gebeurde bij toeval. Ferraro kreeg een marketingman van Unilever op bezoek. ,,Die zag ons product in een Italiaanse verpakking. Hij kreeg het idee om het in een Aziatische verpakking te doen.” Dat werd een grote hit. In supermarkten zijn de nestjes zowel bij de pasta als bij het Aziatische schap te vinden.



Hollandse mie is marketingidee

Joop Bartelds, oud-inkoper van mie, vertelt dat het inderdaad een marketingidee was. ,,Het is originele Hollandse mie", legt hij onderzoeksjournalist Ersin Kiris uit met een glimlachje. ,,Authentiek gemaakt in Italië.”



De reacties op het tv-programma variëren van leuk tot geweldig. ‘Ze laten keer op keer zien hoe marketing de wereld van voedsel heeft overgenomen en dat we met mooie praatjes en plaatjes in de zeik worden genomen’ schrijft Bernie Klunder op de Facebookpagina van het programma. Marjan van Leeuwen heeft zich ook vermaakt. ‘Was weer een confronterend geniaal item. Je wordt belazerd waar je bij staat.’ ‘Weer een geweldige uitzending!’ vindt Susanne Koppenol. Bert Klok: 'Mensen willen nou eenmaal graag bedonderd worden.’

Reacties

08-02-2022 12:22:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 55.224

OTindex: 27.760

Quote:

Bert Klok: 'Mensen willen nou eenmaal graag bedonderd worden.’ Niet mee eens. Eerder een gebrek aan kennis door een foute voorlichting.



Eerlijk gezegd zou ik ook het verschil tussen Italiaanse pasta en Chinese mie niet weten. Niet mee eens. Eerder een gebrek aan kennis door een foute voorlichting.Eerlijk gezegd zou ik ook het verschil tussen Italiaanse pasta en Chinese mie niet weten.

08-02-2022 13:11:41 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 89.383

OTindex: 38.500

sinds ik in de supermarkt op een verpakking zag dat dure mihoen helemaal niet van rijst was gemaakt, maak ik af en toe voor eigen gebruik een salade met spotgoedkope vermicelli

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: