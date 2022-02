Moeder komt jaren na bevalling tot de ontdekking dat haar en tanden in baarmoeder groeien

Een Amerikaanse onthulde dat ze naar de gynaecoloog ging om een echo te maken na het ervaren van pijn in haar buik, twee jaar na de geboorte van haar zoon.Ondanks Page meerdere zwangerschapstests deed die allemaal negatief waren, was ze bang dat ze misschien weer zwanger zou zijn toen de gynaecoloog zei dat ze een echo moest maken.Het was volgens haar geen baby, maar een cyste ter grootte van een kippenei van ruim zeven centimeter dat in haar baarmoeder zat.De jonge vrouw deelde vorige week met haar kijkers een video op haar sociale media kanaal die al twee miljoen keer is bekeken.Volgens dermatologen is een dermoid cyste “een groei van goedaardig weefsel ingesloten in een zak met cellen.”Meestal bevatten deze een vettig geel materiaal, maar ze kunnen bevatten ook bot, vloeistof, haar, zenuwen, huid, zweetklieren en tanden bevatten.