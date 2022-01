Bizar: Duitse politie haalt rijdende vuilnisbak van de weg

De politie van Essen in Duitsland heeft een ongelofelijk volle, vervuilde auto van de weg gehaald. De wagen zat zo vol met vuil en rotzooi dat de best

28-01-2022 20:51:48

Ik dacht in eerste instantie aan een ouwe stinkende diesel of zo, maar dit was een ander soort vervuiling..