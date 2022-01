Al slapend geld verdienen? Met deze job kan het

Hoewel we er als kind maar al te vaak naar uitkeken om eindelijk ‘groot’ en volwassen te zijn, valt de realiteit zoals zo vaak nogal tegen. Je beslist dan wel zelf wat je doet in je leven, maar helaas heb je ook een heleboel minder leuke verplichtingen: geld verdienen, rekeningen betalen, administratieve rompslomp… Niet altijd een pretje dus en bovendien verlies je door al die verplichtingen weleens je hoognodige nachtrust uit het oog.



Gelukkig bestaat er voor alles een oplossing. Hoe zorg je ervoor dat je goed slaapt en tegelijk wat centjes verdient? Wel, simpel: je wordt matrasrecensent.



Iemand moet het tenslotte doen en jij zou zomaar eens de volgende matrastester kunnen zijn. Sleep Junkie, gespecialiseerd in matrasrecencies, is namelijk op zoek naar enkele moeilijke slapers die verschillende matrassen, donsdekens, kussens en andere slaapgadgets willen uitproberen. Gedurende twee maanden krijg je elke week een ander product opgestuurd, dat je vervolgens mag uittesten en moet reviewen aan de hand van een beoordelingsformulier. En in ruil daarvoor krijg je aan het einde van je opdracht zo’n 1.755 euro (2.000 dollar) uitbetaald. Niet slecht als je het ons vraagt. Om je kandidaat te stellen moet je dus een slechte slaper zijn en in 150 woorden kunnen uitleggen waarom jij geknipt bent voor de job. Solliciteren kan nog tot 14 februari, de missie start op 28 februari.

helaas, kop opt kussen en weg type...

Helaas. Ik ben geen slechte slaper.

Zou wel wat voor mij zijn. Mijn nachten zijn meestal gebroken....

daarbij komt nog dat jij niet op je werk moet zijn als ze het nieuwe matras komen brengen.... daarbij komt nog dat jij niet op je werk moet zijn als ze het nieuwe matras komen brengen....

