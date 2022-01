Structurele problemen door nieuw metrosysteem in Amsterdam

De aanhoudende metrostoringen in Amsterdam sinds de ingebruikname van het nieuwe beveiligingssysteem CBTC zijn voorlopig niet op te lossen. Dat komt door de oudere metrostellen die gebruikt worden. Die zijn aangepast aan het beveiligingssysteem, maar zijn daar eigenlijk niet geschikt voor. Dat meldt AT5 na gesprekken met personeel van de Amsterdamse vervoersdienst GVB.



In 2021 werd het hele metroverkeer in Amsterdam elf keer volledig stilgelegd. Door storingen kon er vaak een uur lang niet gereden worden. In het nieuwe jaar was het ook al raak: vorige week was er een storing van anderhalf uur.



Volgens een metrobestuurder is dat het gevolg van de overhaaste ingebruikname van het beveiligingssysteem. Hij hielp vier jaar geleden bij de testfase van CBTC. Volgens hem was toen al duidelijk dat de oude metrostellen niet goed zouden functioneren op het nieuwe systeem. "Ik moest toen met volle snelheid proberen te remmen, maar dat ging mis. De oudere metrostellen zijn te versleten om te functioneren met de precisie van het CBTC-systeem. Als ze ook maar een paar centimeter te ver rollen, ligt het systeem stil."



Omdat het systeem niet gemaakt is voor de Amsterdamse situatie werd van begin af aan rekening gehouden met kleinere problemen. Grootschalige storingen werden niet verwacht. Wethouder Egbert de Vries schreef in november in een brief aan de gemeenteraad dat het mogelijk nog jaren kan duren voordat de problemen met het metrobeveiligingssysteem zijn opgelost. Van de oudere metrovoertuigen wordt vanaf midden 2023 afscheid genomen.

"Ik moest toen met volle snelheid proberen te remmen, maar dat ging mis. De oudere metrostellen zijn te versleten om te functioneren met de precisie van het CBTC-systeem. Dan hebben ze met de installatie van dat nieuwe systeem geen rekening gehouden met de toleranties van de oude treinstellen, of ze hadden die oude treinstellen van nieuwe remschoentjes moeten voorzien.



Amsterdam hééft weer eens wat

