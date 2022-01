Baby VS in kartonnen doos met briefje: Alsjeblieft, neem mij mee

In de Verenigde Staten is op oudjaarsdag een pasgeboren baby aangetroffen in een kartonnen doos. Het jongetje werd gevonden in Fairbanks, Alaska. Op een briefje dat bij de baby lag, stond geschreven dat de ouders en grootouders geen geld hadden om voor het kindje te zorgen: "Alsjeblieft, neem mij mee!"Het jongetje werd rond 14.00 uur gevonden door een vrouw genaamd Roxy Lane. Ze vond de baby - gewikkeld in dekens - in een brievenbus vlak bij haar huis. Ze deelde het verhaal op haar Facebookpagina.Op de video valt de tekst op het briefje goed te lezen. "Ik ben vandaag geboren rond 06.00 uur 's ochtends. Ik ben twaalf weken te vroeg geboren. Mijn moeder was 28 weken zwanger toen ik werd geboren. Mijn ouders hadden dit NOOIT zo gewild. Mijn moeder is zo verdrietig dat ze dit moest doen."De naam van het jongetje is Teshawn. De ouders smeken om het kindje mee te nemen naar een liefdevolle familie.De baby is na de vondst direct meegenomen naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij in goede gezondheid verkeerde.Roxy Lane liet via Facebook weten dat er altijd 'een veiligere en meer menselijke manier is om je baby af te staan zonder dat je in de problemen komt'. "Breng de baby naar een brandweerkazerne, kerk of ziekenhuis en zij zullen ervoor zorgen."Daarnaast waarschuwde ze dat de moeder mogelijk medische hulp nodig heeft. "Het is duidelijk dat iemand in onze gemeenschap zich zo verloren en hopeloos voelde dat ze moeilijkste keuze van haar leven heeft moeten maken. Alsjeblieft, als je haar kent, kijk naar haar om!"