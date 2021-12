Vaccinatie-chip onder de huid geïmplanteerd in Zweden

De technologie om microchips onder de huid te implanteren met wat informatie wordt actief ontwikkeld en gedistribueerd in ontwikkelde landen. Sommige chips bevatten dus gegevens over iemands gezondheid zodat hulpdiensten deze snel kunnen ontvangen, terwijl andere elektronische sleutels bevatten van deuren van een huis of kantoor.



In Zweden is startup Epicenter verder gegaan en heeft een microchip voorgesteld met een paspoort voor de COVID-19-vaccinatie. We kunnen het onder de menselijke huid implanteren en de informatie ervan kan worden gelezen door elk apparaat dat NFC-technologie gebruikt. Het is een rijstkorrel die bij een aantal liefhebbers in de hand of tussen wijs- en duim is geïmplanteerd.



Het bedrijf beweert dat ze de chip indien nodig op elk moment kunnen verwijderen zonder de menselijke gezondheid te schaden. De ontwikkelaars zijn ervan overtuigd dat de implantatie van chips gemeengoed zal worden en het mogelijk zal maken om informatie over de persoon op te slaan, paspoortgegevens, zal dienen als een bankkaart en zal u toelaten om andere informatie op te slaan.



Op dit moment hebben we het niet over massa's mensen. Epicenter verkoopt of distribueert geen chips. Ze implanteren het alleen bij individuele mensen om de mogelijkheden van technologie te demonstreren.



In een video die wordt gedeeld door Epicenter, heeft Hannes Sjoblad, hoofd distributie, de chip in zijn arm en zwaait hij er gewoon met een smartphone overheen om zijn vaccinatiestatus op te vragen.



'Implantaten zijn zeer veelzijdige technologie die voor veel verschillende dingen kan worden gebruikt, en op dit moment is het erg handig om het COVID-paspoort altijd toegankelijk te hebben op je implantaat, zei hij in een verklaring.



‘Als de batterij van je telefoon leeg is, is hij altijd voor jou bereikbaar. Dus dat is natuurlijk hoe we deze technologie tegenwoordig gebruiken; volgend jaar gaan we het ergens anders voor gebruiken', zegt Sjoblad.



In 2015 kondigde het bedrijf aan dat het de microchip in meer dan 100 van zijn werknemers had geïmplanteerd; waarmee ze deuren kunnen openen, printers kunnen bedienen of smoothies kunnen kopen met een handgebaar.



Ook kunnen ze de chip implanteren met een simpele injectie van een injectiespuit en met een klik kunnen ze een microchip in de hand van de medewerker injecteren. Wanneer geactiveerd door een lezer op enkele centimeters afstand; een kleine hoeveelheid gegevens stroomt tussen de twee apparaten via elektromagnetische golven.



'Het vervangt in feite een heleboel dingen die je hebt, andere communicatieapparaten, of het nu creditcards of sleutels zijn.'

30-12-2021 18:47:25 BatFish

Sja, dat de techniek werkt lijkt me logisch - huisdieren worden al jaren lang gechipt. Toch laat ik liever mijn QR code zien of mijn gele vaccinatieboekje dan dat ik dat via een chip doe. Zal wel ouderwets zijn.

30-12-2021 18:58:26 Grouse

En dan met 5G activeren Kunnen ze die chip niet gelijk met de vaccinatie inspuiten?En dan met 5G activeren

30-12-2021 19:55:52 omabep

: Niet te veel vragen hoor, één ding tegelijk.

@BatFish : Ik ben ook zo'n ouderwets persoon @Grouse : Niet te veel vragen hoor, één ding tegelijk.

