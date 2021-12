Vrouw ontdekt dat vriend haar bedriegt door reflectie van zonnebril

Een vrouw kwam te weten dat haar vriend haar bedroog toen hij een foto doorstuurde waarop in de reflectie van zijn zonnebril een andere vrouw te zien was.De vrouw, ene Angela, deelde de bewuste foto op TikTok. De man maakte haar wijs dat hij een weekendje weg ging met zijn familie, maar dat was kennelijk niet het geval. Hij verraadde zichzelf door haar een selfie te sturen. In de reflectie van zijn zonnebril is een andere vrouw te zien. Uiteindelijk biechtte de man op dat hij een minnares had.De TikTok-video werd inmiddels al meer dan 600.000 keer bekeken. Haar volgers wijzen haar op verschillende waarschuwingssignalen. «Het feit dat hij je ‘bro’ noemt…», «Enorme ‘rode vlag’ als je lief je niet uitnodigt op familietrips», en « Hoe dom kan je zijn!», lezen we onder meer in de reacties.