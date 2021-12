Mooie mensen worden rijker en rijke mensen worden mooier

Als je mooi gevonden wordt, word je rijker en als je rijker bent kan je mooier worden. Het is een tweedeling, die vanzelf groter wordt. Giselinde Kuipers (50) hoogleraar schoonheid en humor in Het Parool: “De afgelopen 150 jaar is schoonheid steeds belangrijker geworden. Het was ooit alleen belangrijk voor een kleine groep, de jonge vrouwen uit hogere klassen. Maar het wordt belangrijker om er goed uit te zien, iets wat we een ‘uitdijend schoonheidsregime’ noemen. Dat heeft te maken met de opkomst van media, van sociale media, van de consumptiecultuur en de uitbreiding van de diensteneconomie. En sinds sociale media is niet alleen iedereen er de hele tijd mee bezig hoe jij eruitziet, maar is er met de mooi bewerkte profielfoto’s en andere beelden die je deelt ook een online dubbelganger in omloop, die er net iets beter uitziet als jij. En met al het videobellen zie je nu ook voortdurend jezelf.”



En we weten: mooie mensen hebben meer kansen in het leven. Ze krijgen betere banen en verdienen meer geld. Kuipers: “We weten dat mensen die knapper worden gevonden veel voordelen hebben. Dat wordt esthetisch kapitaal genoemd."



En wie geld heeft kan zichzelf mooier laten maken. Je kunt je mooier laten maken. Maar dat kost geld. De toegang tot de schoonheidsindustrie, van babybotox en gezond eten tot dure kleding en een neuscorrectie , heeft de kloof tussen arm en rijk verder vergroot.



“Economisch voordeel kan zich vertalen in een beter uiterlijk. Botoxjes, een goede kapper, mooie kleding. Maar ook gezonder eten of een personal trainer zijn bereikbaarder voor mensen met geld. Laagopgeleiden hebben vaker overgewicht: dat is een combinatie van minder toegang tot goede voeding, maar ook minder aangeleerde vaardigheden als zelfbeheersing en langetermijndenken. Het is niet alleen zo dat mooie mensen rijker worden, het ook nog eens zo dat rijke mensen mooier worden. Dat is een heel zure cyclus waarin je terecht komt. Het vergroot de kloof.”

22-12-2021 14:09:48 Grouse

Het gaat dus niet altijd op Rijk ben ik niet maar wel knapHet gaat dus niet altijd op

22-12-2021 14:17:49 Mamsie

@Grouse : En ik ben niet knap maar schat-hemeltjerijk. Was het maar waar.....

22-12-2021 14:21:19 botte bijl

wat zijn mooie mensen? wie gaat daar over ?

22-12-2021 14:26:13 DrZiggy

Misschien wel knap. @botte bijl : De mensen die de hele dag selfies op Instagram plaatsen voor de likes, zijn in mijn ogen in ieder geval geen mooie mensen.Misschien wel knap.

22-12-2021 14:42:22 botte bijl

@DrZiggy :

ware schoonheid komt van binnen ware schoonheid komt van binnen

