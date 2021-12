Braziliaanse burgemeester vecht bestuurlijke ruzie uit in boksring

Geen pittig debat of referendum: twee Braziliaanse politici besloten hun meningsverschillen uit te vechten in de boksring. Dit gebeurde onder toeziend oog van honderden bezoekers. Het gevecht was te volgen via een livestream.Het gaat om de burgemeester Simão Peixoto van de stad Borba in het Amazonegebied en een voormalig raadslid genaamd Erineu da Silva. In september daagde het raadslid de burgemeester publiekelijk uit tot een gevecht.Hij had kritiek geuit op het bestuur van Peixoto. Zo was hij woedend over het feit dat de burgemeester een waterpark in de buurt van de rivier Madeira niet goed had onderhouden. Omdat hij vond dat de burgemeester had gefaald, eiste hij een confrontatie. Hij noemde hem onder meer 'een boef'.Peixoto zag een gevecht wel zitten. Hij publiceerde een video waarin hij aangaf dat hij bereid was zijn tegenstander af te ranselen. "Toon je gezicht", was zijn boodschap.Op de reactie van Peixoto hadden sommige kiezers kritiek geuit. Zij vonden het gedrag van de burgemeester ongepast. Daarop veranderde hij zijn toon en verzekerde zijn kiezers alleen nog deel te nemen aan een georganiseerd gevecht in de boksring.Begin november schreef hij op zijn Facebookpagina: "Ik ben geen straatvechter… Ik ben de burgemeester van de gemeente Borba. Maar als hij echt wil vechten, zijn we klaar om te vechten. Ik ben altijd een winnaar geweest."Afgelopen maandag, een maand later, vond het gevecht daadwerkelijk plaats. Burgemeester Peixoto stapte rond 14.30 uur in de ring om het op te nemen tegen het raadslid.Het gevecht, dat werd gelivestreamd, duurde 13 minuten. Na drie ronden 'kon de burgemeester van Borba bijna niet meer lopen', meldde de nieuwswebsite BNC Amazonas. "De burgemeester kreeg zo'n pak slaag dat zijn mond openviel", meldde een andere regionale nieuwswebsite Fato Amazônico.Maar uiteindelijk was Peixoto wel de bovenliggende partij, vond de wedstrijdleiding. Het raadslid Da Silva zou op punten hebben verloren. De toeschouwers waren verontwaardigd over het resultaat.Wat voor gevolgen de winst van de burgemeester precies heeft, is nog niet duidelijk.Het gevecht wakkert de angst aan dat de Braziliaanse democratie steeds vijandiger wordt. Het was namelijk niet het enige politieke geweld dat plaatsvond afgelopen weekend. Gisteren zouden bewakers en aanhangers van president Jair Bolsonaro journalisten hebben aangevallen tijdens een presidentieel bezoek."Wat we zien is een reflex van het klimaat van vijandigheid tegenover de pers gecreëerd door de president", twitterde een Braziliaanse journalist gisteren. De president zelf krijgt liever dan ook geen lastige vragen van journalisten. Zo wilde hij vorig jaar een verslaggever 'een klap in het gezicht geven' toen die hem ondervroeg.