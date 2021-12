Buitenkans? Ikea-appartement in Tokio voor 0,77 euro per maand

Als je nog een leuk appartement in Tokio zoekt, dan is dit je kans: voor 99 yen (minder dan 1 euro) per maand kun je er één van Ikea huren. Eén nadeel: het is wel heel erg klein.Ikea staat erom bekend dat je met hun spullen de beschikbare ruimte die je hebt zo optimaal mogelijk kan gebruiken. En dat laten ze ook zien met het appartementje dat het Zweedse woonwarenhuis te huur aanbiedt in de Japanse hoofdstad.Natuurlijk is het een marketingstunt, anders zou de prijs geen 99 yen per maand zijn, maar het is toch leuk om even te kijken hoe het appartementje er uit ziet.Het appartement van tien vierkante meter is volgestouwd met producten van Ikea zelf. En er is een tweede verdieping gecreërd, waar je kunt slapen. Het ziet er nog knus uit ook.Verder heb je in het appartement zo'n beetje alles, maar wel klein: een zithoekje, een kledingkastje, een bureautje (dat je kunt uitklappen tot eettafeltje) en een keukentje. Er past ook een wasmachine in. Er is ook, niet onbelangrijk, een douche en een toilet en die zijn niet bij de tien vierkante meter meegerekend.Voor Nederlanders lijkt dit een wel heel erg klein appartement. Maar Japanners wonen vaak heel klein. Zo is de gemiddelde woning in Tokio 66 vierkante meter en appartementen zijn vaak nog kleiner, zo schreef persbureau Reuters vorig jaar.Om ruimte te besparen slapen Japanners vaak op futons, die ze 's ochtends opvouwen, om ruimte te creëren in hun ruimte die woon- en slaapkamer plus keuken in één is.Dat is nodig ook. Van de 6,8 miljoen huishoudens in de Japanse hoofdstad zijn er ruim 1,4 miljoen (oftewel 20 procent) die minder dan 20 vierkante meter aan leefruimte hebben. Dat is dan wel zonder de douche en toiletruimte mee te rekenen.In heel Japan zijn in totaal 5,7 miljoen huizen kleiner dan 20 vierkante meter. Tokio telt zelfs zo'n 76.000 woningen die maar 9,8 vierkante meter groot zijn. Dat is bijvoorbeeld 4 meter bij 2,5 meter, of 3 bij 3,33 meter.Geloof het of niet, daarvan zijn er 1900 waar twee Japanners samen wonen. Oké, ook dat is zonder de douche en toilet, maar het blijft behelpen.Ikea promoot het appartementje met een haai die Blahaj heet. Maar een beetje haai past nauwelijks in het appartement.Ikea heeft overigens maar één appartement te huur in Tokio. Geïnteresseerde huurders moeten minstens 20 jaar oud zijn. Ze moeten vóór 3 december reageren en dan kunnen ze het appartement tot 15 januari 2023 huren. De huurder moet wel zelf de energierekening betalen.