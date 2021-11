Ouders krijgen schadevergoeding omdat ze vierde kind moesten krijgen

Het UZ Brussel moet een schadevergoeding betalen aan een Spaans koppel omdat het ongewild werd opgezadeld met een groot gezin, zo staat woensdag te lezen in de kranten Het Nieuwsblad en De Standaard. Het koppel had een embryo besteld bij de fertiliteitskliniek, zodat dat kindje beenmergdonor kon zijn voor hun zieke eerste kind. Maar doordat het ‘foute’ embryo werd ingeplant, was de tweeling die eruit werd geboren ongeschikt. En dus moest de vrouw opnieuw zwanger worden.



Een zware tegenslag voor de ouders, die naar de rechter stapten. Die heeft het ziekenhuis – dat de fout toegaf – veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen. Onder meer omdat het zieke jongetje door de fout in het ziekenhuis veel langer moest wachten op een beenmergtransplantatie.



Het vierde kind, dat in 2018 werd geboren, kan wél als donor fungeren. Toch krijgen de ouders nog een bijkomende schadevergoeding, omdat de komst van een extra kind hun gezin ’armer’ heeft gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld over de verhuis naar een grotere woning.



«De rechtbank gaat daarmee in tegen eerdere cassatierechtspraak, waarbij werd geoordeeld dat er geen sprake kan zijn van schade bij de geboorte van een gezond kind», zegt juriste Fien De Meyer, verbonden aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen.

29-11-2021 16:46:18 Mamsie

Je zult toch maar geboren worden als ongeschikt kind. Dat willen die kinderen later toch niet weten.

En ook geboren worden als beenmergleverancier lijkt me niet echt fijn om te weten.

Ik heb bedenkingen over deze concepties.

29-11-2021 17:21:45 omabep

Ik hoop nu dan dat het eerste kindje geholpen is en gezond kan worden.

@Mamsie : Dat is zo, ik ben blij dat het voor mij ook geen keus is geweest. Het is altijd makkelijk om langs de lijn je mening te geven en het af te keuren, maar sta er maar eens voor.Ik hoop nu dan dat het eerste kindje geholpen is en gezond kan worden.

