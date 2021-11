Grote katachtige gezien bij 's Gravenzande, natuurorganisatie start onderzoek

Natuurorganisatie Zuid-Hollands Landschap onderzoekt een aantal meldingen over een "grote katachtige" die gezien is bij 's-Gravenzande. Volgens sommige melders gaat het mogelijk om een lynx.



"Het zijn behoorlijk wat meldingen", zegt een woordvoerder van de natuurorganisatie tegen de regionale omroep Rijnmond. "Maar het gaat vaak om mensen die bijvoorbeeld een buurvrouw hebben die het dier hebben gezien, of zoiets dergelijks. Onze medewerkers hebben het dier in ieder geval nog niet gezien."



Toch is het aantal meldingen groot genoeg om met de politie in gesprek te gaan over een eventuele zoektocht in de buurt van waar het dier gezien zou zijn.



Het dier zou ook al mensen hebben aangevallen. De eigenaar van Dierenambulance De Wijs, die actief is in het gebied, zegt tegen de lokale omroep WOS dat hij inderdaad denkt dat om een lynx kan gaan.



De dierenambulance kreeg gisteren een melding binnen van een vrouw die vertelde dat ze tijdens het uitlaten van de hond oog in oog kwam te staan met een grote kat. Ze is niet aangevallen. "Naar aanleiding van de beschrijving van de vrouw lijkt het er toch echt op dat het om een lynx gaat", vertelt eigenaar Theo de Wijs. "Eén ding is zeker, in en rondom de duinen zijn genoeg prooidieren voor een lynx."



Lynxen komen normaal gesproken in Nederland in het wild niet voor. De dieren zijn wel gespot in de Belgische Ardennen. Volgens De Wijs is het een mogelijkheid dat de lynx van iemand was. "Het kan zijn dat iemand illegaal een lynx in huis had en 'm nu wel heel groot vond worden en vrij heeft gelaten."

