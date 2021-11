Ongerustheid bij veel ouders nadat elfjarig meisje zomaar SOA krijgt na zwemmen in meer

Het 11-jarig Oostenrijks meisje dat positief testte op de SOA gonorroe na een familievakantie, ontkent intiem te zijn geweest.



Het kind zwom in het vulkanische meer dat bekend staat als ‘Spiegel van Venus’, voor de kust van Sicilië, Italië.



Slechts twee dagen na het zwemmen in het meer begon ze een pijnlijk branderig gevoel te ervaren in haar intieme zone, wat een symptoom is dat gepaard gaat met gonorroe.



De andere familieleden testten negatief op de aandoening.



Hoewel zeldzaam, melden deskundigen die de zaak onderzochten via Journal of Medical Case Reports dat er voorheen gevallen zijn geweest van jongeren die SOA’s opliepen na het zwemmen in publieke baden.



Op sociale media nemen veel ouders en verzorgers met veel ontsteltenis kennis van dit gebeuren, en vertellen voortaan wel twee keer na te zullen denken voor ze hun kinderen in vooral drukke baden laten zwemmen.

Reacties

19-11-2021 10:08:39 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.946

OTindex: 86.952

Is dat meisje zélf dan ook getest op gonorroe? Dat vermeldt de historie niet.

19-11-2021 10:12:24 Yanuqa

Senior lid

WMRindex: 163

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

S Dat staat bovenaan in de tekst, toch?

19-11-2021 12:26:37 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.121

OTindex: 80.034



Quote:

veel ouders vertellen voortaan wel twee keer na te zullen denken voor ze hun kinderen in vooral drukke baden laten zwemmen Maar ze zwom niet in een druk bad, ze zwom in een meer @Mamsie : ja, dat vermeldt de historie wel: "meisje dat positief testte op de SOA gonorroe"Maar ze zwom niet in een druk bad, ze zwom in een meer

19-11-2021 12:58:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.808

OTindex: 27.664





Maar zou er dan toch waarheid schuilen achter dat verhaal van de deurkruk? @allone : Drukke baden worden veelal gedesinfecteerd, met chloor of met ozon.Maar zou er dan toch waarheid schuilen achter dat verhaal van de deurkruk?

19-11-2021 14:11:30 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 88.218

OTindex: 38.129

Quote:

en vertellen voortaan wel twee keer na te zullen denken voor ze hun kinderen in vooral drukke baden laten zwemmen.

het is een vulcanisch meertje. ben ik nu de enige die eraan denkt dat het water daarin mogelijk warm is, en dat er in koud water niks aan de hand was geweest het is een vulcanisch meertje. ben ik nu de enige die eraan denkt dat het water daarin mogelijk warm is, en dat er in koud water niks aan de hand was geweest

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: