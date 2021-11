Belg ziet Turkse droomvakantie in het water vallen door één detail

De 38-jarige Ben van Keymeulen uit Herzele, gelegen in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen, zag enkele dagen geleden zijn droomvakantie naar Turkije als sneeuw voor de zon verdwijnen.



De 38-jarige Belg wilde enkele dagen geleden het vliegtuig nemen voor een vakantie naar Antalya, maar aan de incheckbalie kreeg hij te horen dat hij niet kon vertrekken omdat er een barst in zijn identiteitskaart zat.



“Onbegrijpelijk”, zegt de teleurgestelde Belg. “De chip was perfect leesbaar.”



De 38-jarige Belg uit Herzele had zich zijn herfstvakantie helemaal anders voorgesteld.



“Door de lockdownperiodes was het al van 2018 geleden dat ik nog eens een vliegvakantie gepland had en nu was ik er echt aan toe”, aldus Bert.



“Ik had afgesproken om samen met een goeie vriendin samen een vakantie te boeken naar Antalya. Toen we zondagochtend wilden inchecken aan de balie op de luchthaven in Zaventem, krijg het verhaal een andere wending.



De dame weigerde mijn kaart en stuurde me door naar de balie van TUI, de luchtvaartmaatschappij waarbij ik online de vlucht had geboekt.



Daar vertelde een man me emotieloos dat hij niets kon doen. Ik moest naar mijn reisagent, maar aangezien ik de reis online had geboekt, had ik die dus niet. Er zat niets anders op dan een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.”



Intussen stond het vliegtuig al klaar en Bert drong er bij zijn reisgezellen op aan dat zij het vliegtuig zouden opstappen.



“Ik had gehoopt dat ik nog een latere vlucht kon boeken, om alsnog in Antalya te geraken. Helaas”.



“Alle telefoontjes naar de helpdesk van TUI liepen dood. Ik ben erg teleurgesteld. Ik had een week vakantie genomen, 1.330 euro betaald voor de reis, maar nu zit ik thuis.”

Reacties

19-11-2021 08:34:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.946

OTindex: 86.952

Dus ze lieten hem gewoon barsten op dat vliegveld......

Ik zou wel willen weten waarom een gebarsten identiteitskaart zo'n groot probleem is. 😐

19-11-2021 08:49:17 vaughn

Senior lid

WMRindex: 203

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

In België kun je geen noodpaspoort regelen op de luchthaven zoals dat wel mogelijk is in Nederland. De regelgeving is terecht streng, de 38 jarige Belg had zich beter in moeten lezen, dan had hij geweten dat het terecht een hoop gezeik oplevert bij de identiteitscontrole, er kan immers mee gesjoemeld zijn.

19-11-2021 08:52:15 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 88.218

OTindex: 38.129

kapot is kapot, bij reisdocumenten kan dat altijd zijn om fraude te verdoezelen....

19-11-2021 08:54:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.946

OTindex: 86.952

Het is wél een goede waarschuwing: bewaar dat ding niet in je kontzak, zéker niet als je een strakke broek draagt.

19-11-2021 09:00:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.808

OTindex: 27.664

Blij dat ik een gewoon paspoort heb. Zelfs als die in de was meedraait blijft 'ie het doen.

19-11-2021 09:44:24 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.824

OTindex: 20.817

@Emmo : Oei, weet je dat zeker? Moderne paspoorten zitten ook biometrische gegevens in die met machines uit te lezen zijn. Ik wet niet of dat een wasmachine overleeft. Ga het ook maar niet uitproberen

19-11-2021 09:45:38 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.808

OTindex: 27.664

@BatFish : 't Is mij een keer overkomen. Al weet ik niet of er toentertijd al een chipje in zat.

19-11-2021 09:57:14 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.059

OTindex: 16.812

S . En als je identiteitskaart het niet meer doet, kun je nog altijd je paspoort te voorschijn halen. Soms moet je je paspoort of ID-kaart in een hotel inleveren, voor de registratie en als zekerheid dat je de rekening zult betalen. Dan kun je je buiten het hotel nog legitimeren met je identiteitskaart dan wel je paspoort. Een paspoort kost een paar tientjes, maar in veel gevallen - zoals ook in dit geval - kan het je toch veel geld en moeite besparen. Vooral als je ook buiten de EU reist, kan een paspoort handig zijn. In een paspoort komt niet gauw een barst. En als je identiteitskaart het niet meer doet, kun je nog altijd je paspoort te voorschijn halen. Soms moet je je paspoort of ID-kaart in een hotel inleveren, voor de registratie en als zekerheid dat je de rekening zult betalen. Dan kun je je buiten het hotel nog legitimeren met je identiteitskaart dan wel je paspoort. Een paspoort kost een paar tientjes, maar in veel gevallen - zoals ook in dit geval - kan het je toch veel geld en moeite besparen.

19-11-2021 12:56:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.808

OTindex: 27.664

@De Paus : Buiten Europa is een paspoort vaak verplicht. Alleen een ID-kaart is dan niet voldoende.

