Kleine Zeeuwse snackbar zit grote Amerikaanse fastfoodketen dwars

Het is David versus Goliath. Dankzij de vasthoudendheid van een kleine Zeeuwse snackbar, kan de grote Amerikaanse fastfoodketen Wendy's zich niet in de Benelux onder haar eigen naam vestigen. De Zeeuwse snackbar heet ook Wendy's en mag die naam houden, zo heeft het gerechtshof besloten.Het gerechtshof in Den Bosch wees een eis van de Amerikaanse fastfoodketen Wendy's af om de snackbar uit Goes te verbieden de naam in de Benelux te gebruiken. Daarmee is het voor het Amerikaanse Wendy's nog altijd niet mogelijk om het merk hier te registreren en vestigingen te openen.De zaak speelt al jaren. Wendy's, waarvan de eerste vestiging in 1969 werd geopend in Ohio, is in veel landen een grootmacht en staat in het rijtje van bekende snackrestaurants als McDonald's, Burger King en Kentucky Fried Chicken. Het bedrijf heeft ruim 6500 vestigingen en wil graag de overstap naar Europa maken.Wendy's in Goes legde echter in 1995 het recht op de naam vast voor de Benelux. De dochter van snackbareigenaar Raymond Warrens heet Wendy, een logische keuze vond hij bij de oprichting in 1988.In 2000 spande de Amerikaanse fastfoodgigant de eerste rechtszaak aan. Het kleine Goese Wendy's moest maar een andere naam kiezen en het merkenrecht overdragen, vonden de Amerikanen. De argumenten: Wendy's in Goes had maar één vestiging en maakt ook buiten Zeeland geen reclame. Het merk zou niet normaal worden gebruikt en dus moest het recht op de merknaam vervallen.De rechtszaak werd echter verloren en ook bij een nieuwe rechtsgang in 2017 koos de rechter de kans van de kleine snackbar. In het hoger beroep op die zaak heeft het gerechtshof opnieuw de Nederlandse snackbar gelijk gegeven."De snackbar gebruikt de naam normaal op de fastfoodmarkt. De naam staat ook op de shirts, gevel, kassabonnen en snackzakken", aldus de rechter. De hoogste rechter stelt verder: "Het is geen vereiste voor normaal gebruik dat een buurtsnackbar meerdere vestigingen heeft of buiten de regio promotie maakt."Bij zowel Wendy's in Goes als Wendy's in Amerika kon niet direct iemand reageren op de uitspraak.