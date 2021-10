Joan (93) protesteert tegen komst ondergrondse vuilcontainer in haar straat

UTRECHT - Joan Vermeulen is 93 jaar oud en boos op de gemeente Utrecht. De krasse bejaarde maakte een spandoek, huurde een geluidsinstallatie en trommelde de buurt op. Volgens haar is het tijd voor actie. En waar is ze dan boos over? Een ondergrondse vuilniscontainer voor haar deur in de Willem de Zwijgerstraat.



De dame wil graag getutoyeerd worden, dat is ze zo gewend. Joan heeft namelijk al een leven van actievoeren achter zich. Ze protesteerde in de jaren '60 nog tegen het dempen van de singel onder Hoog Catharijne, het water moest plaats maken voor een snelweg dwars door de stad. Een fout die de afgelopen jaren is hersteld, het water is terug in de singel.



Vandaag de dag is Joan boos over het nieuwe inzamelen, een systeem waarbij bewoners hun vuilniszak naar een centrale plek in de wijk moeten brengen, om hem te deponeren in een ondergrondse container. De gemeente heeft bedacht dat er zo'n container moet komen in een perkje in haar straat. "Deze straat is honderd jaar oud, de huizen zijn monumenten en het is een beschermd stadsgezicht", zegt ze. Ze vindt dat je hier met trots toeristen kan rondleiden. "Maar dan moet er geen ondergrondse container staan, waar vuilniszakken en een oude matras naast ligt."



Ook maakt ze zich boos over het feit dat de gemeente te makkelijk denkt dat mensen op leeftijd even een vuilniszak wegbrengen. "De gemeente raadt aan om de vuilniszak dan maar voorop de rollator te zetten. Hoe verzinnen ze het?" Joan heeft flink uitgepakt, al maanden bestookt ze de politiek, de pers en de wethouder. Die ging zelfs met haar in gesprek, maar er veranderde niets.



En dus organiseerde ze een heuse demonstratie in de straat, waarbij ze vooral buurtgenoten op leeftijd uitnodigde. De gemeente droeg haar op om voor elke tien demonstranten één iemand aan te wijzen als ordehandhaver. Dat bleek niet nodig, met de hulp van een verkeersregelaar bleven de twintig demonstranten zich keurig gedragen.



Onder hen Corrie Huiding. Ook zij maakt zich boos over hoe de gemeente met Joan omgaat. Huiding is speciaal aangesteld om op te komen voor ouderen. "De stad is van ons, niet van de ambtenaren", stelt ze. "Ik vind dat er vaak niet geluisterd wordt naar de inwoners van de stad, er is te weinig inspraak." Ook de politiek roert zich. Martijn van Dalen, raadslid voor de VVD was bij de protestactie. "Eigenlijk zou de gemeente beter naar de bewoners moeten luisteren."



Joan heeft ook formeel bezwaar gemaakt. De gemeente beslist binnenkort of Joan gelijk krijgt, of niet. De kans dat de actievoerders in de bomen van het perkje gaan klimmen als de gemeente onverhoopt met een kettingzaag komt, is overigens niet zo heel groot. Als je 93 bent, zijn er grenzen aan je actiebereidheid.



ondergrondse container waar vuilniszakken en een oude matras naast ligt Het is eigenlijk de bedoeling dat die er in liggen, niet er naast. Dwz de zakken, matrassen horen daar sowieso niet. Quote:

dat mensen op leeftijd even een vuilniszak wegbrengen De meeste mensen op leeftijd hebben begrijpende buren, familieleden en kennissen die daar best wel mee willen helpen. Quote:

hoe de gemeente met Joan omgaat. .. De stad is van ons, niet van de ambtenaren" Dat betekent dus alle mensen die daar wonen, niet alleen Joan.

Gaat dit artikel nu alleen over Joan? Er zijn veel plaatsen met ondergrondse afvalcontainers, en daar wonen mensen van alle leeftijden.



Een ondergrondse vuilniscontainer voor haar deur.

Ik zou ook niet blij mee zijn. Ik denk dat overlast onvermijdelijk is, lawaai, rotzooi, drukte voor je deur.

Joan heeft gelijk dat ze op haar achterste benen staat! Ik zou ook niet blij mee zijn. Ik denk dat overlast onvermijdelijk is, lawaai, rotzooi, drukte voor je deur.Joan heeft gelijk dat ze op haar achterste benen staat!

