Drie jongetjes leven jaar lang met dood broertje in huis

Drie broertjes zijn ondervoed en gewond aangetroffen in een appartement in Texas. In de woning is ook het stoffelijk overschot van een vierde kind gevonden, meldt de lokale politie.



De oudste van 15 belde zondagmiddag de politie van Houston, de hoofdstad van Texas, met de mededeling dat het lichaam van zijn broertje van 9 al een jaar dood in hun huis ligt. De agenten haastten zich naar de woning en troffen daar nog twee broertjes aan van 10 en 7 jaar. Ook vonden ze de resten van het vierde kind.



"Het heeft er alle schijn van dat de lichamelijke resten daar al lange tijd lagen”, zei sheriff Ed Gonzalez. De ouders hadden de kinderen achtergelaten, leek het. "Ze zorgden voor elkaar. De oudste nam de zorg voor zijn twee jongere broers op zich." Of ze naar school gingen, is niet bekend.



Wel waren de kinderen verwaarloosd, ondervoed en gewond. De moeder van haar kinderen en haar vriend zijn inmiddels opgepakt en worden verhoord.

Reacties

29-10-2021 12:15:17 allone

En het hele verhaal is ongelofelijk.

Er was dus gewoon telefoon in huis?! Maar de ouders woonden in hetzelfde huis, of ergens anders?

Dat ze naar school gingen lijkt onwaarschijnlijk.En het hele verhaal is ongelofelijk.Er was dus gewoon telefoon in huis?! Maar de ouders woonden in hetzelfde huis, of ergens anders?

29-10-2021 14:18:59 Buick

@allone ,of die moeder had een vriend en was met hem op vakantie. En die lieten die kinderen gewoon achter.

