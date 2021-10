Snorfietsende sikh moet tulband vervangen door helm

AMSTERDAM (ANP) - Een Amsterdammer die het sikh-geloof aanhangt, moet als hij op een snorfiets rijdt een helm dragen. De Raad van State heeft woensdag geoordeeld dat er voor hem geen uitzondering wordt gemaakt. De gemeente Amsterdam had dat eerder ook al bepaald. Volgens het stadsbestuur staat de wet het niet toe om een ontheffing te verlenen van de helmplicht, ook niet vanwege religieuze overtuigingen. De man kreeg in juli vorig jaar ook al ongelijk van de rechtbank in Amsterdam.



Sikhs mogen van hun geloof hun haar niet knippen. Ze bedekken het met een tulband.



Sinds 8 april 2019 mogen in Amsterdam snorfietsen alleen nog maar rijden op de rijbaan. Snorfietsbestuurders zijn sindsdien verplicht een helm te dragen.

