Influencer toont verschil in borstgrootte na borstvoeding langs één kant: «Is dit wel normaal?»

Een kersverse mama heeft een veel grotere rechterborst dan haar linkerborst. Dat komt wellicht omdat haar baby liefst rechts drinkt. Het verschil in grootte is echter zo enorm dat ze zich afvraagt of dat ooit nog goedkomt.Abbie Herbert beviel enkele maanden geleden van een dochtertje, Poppy. Het meisje heeft een duidelijke voorkeur om van de rechterborst te drinken waardoor de linkerborst minder aandacht krijgt. Dat heeft er echter voor gezorgd dat Abbie’s rechterborst een stuk groter is dan haar linkerborst.De Amerikaanse vrouw deelde haar ‘probleem’ in een TikTok-video . «Iemand is me vergeten te vertellen wat er kan gebeuren als je je baby steeds van dezelfde borst laat drinken. Deze borst is beenhard, het is geen implantaat, maar gewoon mijn rechterborst. De linkerborst is amper te zien. Is dit wel normaal? Worden ze ooit terug even groot?», vraagt ze zich af.Haar volgers geven haar enkele tips die kunnen helpen. «Zorg ervoor dat je de andere borst masseert, even vaak als dat je borstvoeding geeft via de andere borst», en «Ga met je baby naar de chiropractor. Vaak verkiezen baby’s één kant omdat het pijn doet om naar de andere kant te kijken», klinkt het onder meer.