Holocaust op school "gebalanceerd" bespreken met "alternatieve zienswijzen", in Texas

Docenten van een scholengroep in een schooldistrict van Texas kregen onlangs van een schoolbestuurder te horen dat ze ‘boeken over de Holocaust’ alleen mogen gebruiken als ze ook ‘boeken met alternatieve zienswijzen’ over de Holocuast gebruiken. Dit blijkt uit een gelekte audio-opname die in handen is van CBS. De opname werd gemaakt tijdens een traningsdag voor docenten.



Uitgangspunt van de trainingsdag was het van kracht worden van een nieuwe wet in de staat Texas die eist dat docenten ‘meerdere opvatingen en alternatieve theorieën’ bespreken bij het behandelen van ‘controversiële en veel bediscussieerde opvattingen’. Dus ook de Holocaust, al blijft onduidelijk welke ‘andere opvattingen en alternatieve theorieën’ dat dan zouden moeten zijn.



In een reactie laat de scholengroep weten docenten te willen begeleiden met het gebruik van de nieuwe Texaanse wet in de praktijk.



Diverse experts van Texaanse docentenvakbonden noemen het advies om bij boeken over de Holocaust ook andere boeken met alternatieve opvattingen over de Holocaust te gebruiken ‘overtrokken’ en een ‘misinterpretatie van de wet’.



De Texaanse senator Bryan Hughes (R.), die de nieuwe wet mede heeft opgesteld, zegt dat er bij zaken waar sprake is van ‘goed of fout’ zoals de Holocaust geen alternatieve zienswijzen noodzakelijk zijn. Volgens Hughes “is dit niet wat wordt bedoeld met de wet” maar is het goed “daar nu over te kunnen discussieren zodat deze zaken helder worden”.



De Texaanse wet in kwestie is er mede gekomen door groeiende zorgen bij ouders in heel de VS over het oprukkende woke gedachtegoed op scholen. Veel ouders, vooral in de conservatieve zuidelijke staten, zijn tegen nog meer aandacht voor racisme, slavernijverleden en LGBTQ op scholen en zien het als onderdeel van Critical Race Theory.



In het Texaanse schooldistrict waar de audio-opnames werden gemaakt probeert een groep ouders al meer dan een jaar om een einde te maken aan nieuwe ‘diversiteit- en inclusiviteitprogramma’s’ op de scholen van hun kinderen.

Reacties

Hoe idioot wil je het hebben.....

En nog steeds denken veel mensen dat je huidskleur of je seksuele voorkeur bepaalt hoeveel je waard bent.

