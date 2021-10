Polonaise in Reek na supermarktsoap

Reek is zaterdag uitgelopen voor de

opening van een supermarkt.Het is voor

het eerst sinds zes jaar dat er weer

een winkel in het Brabantse dorp is.



De inwoners gingen in een bonte stoet

dansend naar binnen.De komst van de

super heeft een lange geschiedenis.Aldi

wilde vier jaar geleden al een filiaal

bouwen in het dorp met 1.900 inwoners,

maar de eigenaren van supermarkten in

de buurt maakten met succes bezwaar.



Daarop boycotten de inwoners van Reek

die supermarkten.Ook riepen ze de

gemeente op in te grijpen.Uiteindelijk

is een compromis bereikt;Aldi mag er

komen voor een proefperiode van 5 jaar.

