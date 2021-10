Exit 88-jarige tovenaar na 23 jaar trouwe dienst in Nieuw-Zeeland

De officiële tovenaar van de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch is zijn baan kwijt. De 88-jarige is na 23 jaar trouwe dienst de wacht aangezegd door de gemeente.Met toveren kun je prima geld verdienen blijkt: wel 16.000 Nieuw-Zeelandse dollars (bijna 10.000 euro) per jaar. Niet door het zomaar tevoorschijn te toveren, maar gewoon door in loondienst te zijn.Ian Brackenbury Channell, de echte naam van de tovenaar, promootte de afgelopen jaren de stad Christchurch in ruil voor dat salaris door 'handelingen van tovenarij en andere tovenaarsachtige diensten'.In totaal verdiende hij daarmee in de afgelopen 23 jaar omgerekend 224.000 euro. Maar nu is het voorbij, meldt The Guardian. "Het was een moeilijke beslissing, maar de tovenaar zal voor altijd onderdeel zijn van de geschiedenis van Christchurch", aldus een woordvoerder van de stad volgens de krant.Christchurch wil zichzelf op een andere manier op de kaart zetten, aldus de woordvoerder.De afgedankte tovenaar is teleurgesteld. Volgens hem is de stad gestopt met hem te betalen 'omdat hij niet paste bij het moderne imago van de stad'. "Het is een stel bureaucraten die geen verbeeldingskracht hebben", vindt hij volgens de Nieuw-Zeelandse nieuwssite Stuff."Ze denken niet aan manieren om Christchurch in het buitenland te promoten. Ze projecteren gewoon een beeld van bureaucraten die lattes drinken op de boulevard", aldus Brackenbury Channell.Hij krijgt nog betaald tot en met december, maar daarna gaat hij gewoon door, salaris of niet. Brackenbury Channell wil geregeld in het centrum van Christchurch blijven verschijnen en kletsen met toeristen en inwoners van de stad.Echt bitter is de tovenaar overigens niet. Op de vraag of hij een vloek zal uitspreken over het stadsbestuur zegt hij dat hij zich liever met zegeningen bezighoudt, aldus The Guardian.Officieel ook tovenaar van hele landBrackenbury Channell werd geboren in het VK en arriveerde in 1976 in Nieuw-Zeeland. Kort daarna begon hij met het vertonen van 'tovenaarskunsten' en ander amusement. Toen de gemeente hem wilde stoppen leverde dat protesten op van de inwoners en in 1990 vroeg de toenmalige premier van het land, in een brief met wat tikfouten, of hij niet Tovenaar van Nieuw-Zeeland wilde worden."U bent nu exclusief de tovenaar van Christchurch, maar ik ben bezorgd dat uw tovenarij niet officieel ter beschikking staat aan het hele land. Ik vraag u daarom dringend om de Tovenaar van Nieuw-Zeeland, Antarctica en alle relevante overzeese gebieden te worden", stond in de brief.De tovenaar kreeg in 2009 zelfs een Britse onderscheiding (Queen Elizabeth is nog altijd koningin van het land).