Lage benzineprijs in Eindhoven was stunt: Wie jarig is trakteert

De spotgoedkope benzine die je gisteren bij een pompstation in Eindhoven kon tanken blijkt geen foutje te zijn. Het was een actie om het 60-jarig bestaan van het bedrijf DCB Energy te vieren.



Je kreeg er 60 cent korting op de adviesprijs. "Het heeft wel geld gekost, maar wie jarig is trakteert", zegt Yvonne de Snaijer, adviseur van DCB Energy. Ze zegt dat nog niet is uitgezocht hoeveel de stunt heeft gekost, maar 'het is nog altijd goedkoper dan landelijk adverteren.'



Ook zegt ze niet te weten hoeveel benzine en diesel er is getankt door de tientallen klanten die op de aanbieding afkwamen. Er stond een lange rij voor het pompstation.



De actie duurde gisteravond een paar uur en dat was meer dan voldoende om de aandacht te trekken, concludeert De Snaijer. Zo gaf DCB Energy zichzelf een mooi verjaardagscadeautje.



Klanten kregen ook een cadeautje: ze betaalden nog maar 1,449 euro voor een liter euro 95 en 1,109 euro voor een euro diesel.



Die 60 cent korting, scheelt een boel in de portemonnee. Op een tank van ruim 40 liter scheelt dat tegen de 25 euro, uitgaande van de adviesprijs die United Consumers bijhoudt.



Op de vraag of er ook bij andere benzinestations van DCB Energy zal worden gestunt, zegt De Snaijer: "Verdere acties worden niet uitgesloten." In totaal heeft het bedrijf 40 eigen benzinestations, waarvan één in België. De andere staan in Nederland.



Het is wel de bedoeling te groeien, maar naar hoeveel tankstations DCB Energy streeft, kan De Snaijer niet meteen zeggen. Het bedrijf wil ook meer elektrisch laden mogelijk maken. Nu kan dat nog maar bij vijf benzinestations.

Nou, zoveel betaal ik hier zeker niet Dwz dat een liter benzine meer dan 2 euro kost?

