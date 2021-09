De Caravanboat, voor wie niet kiezen kan

Kamperen is reuze populair. De mooiste plekjes aan het water zijn als eerste bezet. Dan is een caravan waarmee je het water op kunt helemaal niet verkeerd. Met de Caravanboat kan het binnenkort. Het bedrijf Deutsche Composite GmbH bouwt al ruim tien jaar boten. En nu dus een drijvende caravan. Hij past op een twee-assige trailer en is dan in totaal negen meter lang. Daar kun je op elke camping wel mee terecht. Hij is 2,5 meter breed en mag zo ook zonder problemen de weg op. Het idee is komen overwaaien uit Australië. In Hamburg bouwen ze het om naar Europese norm en passen ze het design aan.Aan de voorkant een groot driedelig panoramaraam. Daar is ook de in- en uitgang, het middelste raam is een vleugeldeur. Het terras bovenop het dak is voor de helft overdekt. Die overkapping kan er ook af om er een zonne-dek van te maken. Ook een prima plek om je buren te ontlopen op de camping. De 15 pk maken de boot redelijk snel. Je hebt er geen vaarbewijs voor nodig (tot 15 pk). Je bent je eigen kapitein. Heb je toevallig wel een vaarbewijs dan kan er een motor tot 50 pk aan worden gehangen. Hij weegt in totaal zo’n 2,7 ton. Je moet er dus wel de goede auto voor hebben. Moeten we ondertussen toch weer aan die oude reclame denken.Binnen zien we in de boeg twee enkele bedden (190 x 80 en 200 x 80 cm). Ook van de zithoek kan een bed worden gemaakt (100 x 200 cm). Tussen de beide ruimtes een deur. In de keuken o.a. een koelkast en een magnetron. In het midden van de Caravanboat vind je opbergruimte en tussen keuken en slaapkamer is de stuurhut. Via camera’s heb je goed zicht rondom. Er is – net als bij een gewone caravan – een stroomaansluiting aan de buitenkant. Verder bevindt zich aan boord een verswatertank met een inhoud van 60 liter. Verwarming werkt op benzine. Wanden en dak hebben een isolatie van XPS, de bodem van 200 millimeter PU. Daarmee is hij zelfs wintervast.