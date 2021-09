Pijlstaartrog bevrucht zichzelf zonder hulp van mannetje: Nooit eerder gebeurd

Bijzonder babynieuws uit het Dolfinarium in Harderwijk: een pijlstaartrog heeft een jong gekregen, door zichzelf te bevruchten. Ze zwemt namelijk al jaren rond zonder een mannetje in de buurt. "Dit is nooit eerder ter wereld gebeurd."



Dat zegt Dolfinariumdirecteur Alex Tiebot. De jonge rog is al twee weken geleden geboren, maar het park maakte de geboorte pas deze week bekend. Het komt namelijk wel eens voor dat pijlstaartroggen hun eigen jong opeten.



Het is de eerste keer dat er in het park een pijlstaartrog is geboren. Het gaat om een vrouwtje. Ze is overgebracht naar een plek die niet zichtbaar is voor bezoekers.



Het Dolfinarium kreeg lang geleden een pijlstaartroggenpaartje, vertelt Tiebot. Maar zeven jaar geleden overleed het mannetje. En de roggen kunnen een bevruchting één tot twee jaar in het lichaam vasthouden, maar niet zeven. "Er is dus een hele kleine kans dat het jong zo tot stand is gekomen."



Het Dolfinarium heeft tal van wetenschappers en dierentuinen in de wereld benaderd, maar niemand kende een vergelijkbare geboorte. "Het is uniek in de wereld dat een vrouwtjesrog zeven jaar later pas baart."

Zodra het dier groot genoeg is, gaat het Dolfinarium DNA afnemen bij het jong. Om te zien of het vrouwtje zichzelf heeft bevrucht. Burgers' Zoo in Arnhem bewees in 2014 met een DNA-test dat adelaarsroggen zichzelf kunnen voortplanten.

Op die manier gaat de lol voor het reproduceren er wel vanaf.

Welles! Heet dit beest ook Maria?

