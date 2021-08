Geldwagen klemgereden door politie in Eindhoven

Een geldwagen van Brinks is maandagochtend door verschillende eenheden van de politie klemgereden in Eindhoven. Dit gebeurde nadat de bestuurder van de geldwagen volgens een woordvoerder van de politie 'onbedoeld de noodknopprocedure in gang zette'. Het ging volgens haar om een zogenoemd 'broekzakgesprek'.



Wanneer de noodknopprocedure in gang wordt gezet, wordt de politie ingeschakeld omdat bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met een overval of kaping. In dit geval kwamen de politie, de marechaussee en de landelijke eenheid van de politie in actie.



Zo stuurde de landelijke eenheid een helikopter de lucht in. De geldwagen werd van verschillende kanten klemgereden op de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven. Dat gebeurde volgens de woordvoerder van de politie met behoorlijk wat inzet. "Dat moet ook wel", legt ze uit. "Want bestuurders van een geldwagen mogen niet zomaar stoppen voor iedereen. Ook niet voor de politie."



Omdat niet meteen duidelijk was wat er precies aan de hand was, ging de politie met getrokken wapens op het voertuig af. Toen duidelijk was dat de inzittenden de medewerkers van Brinks waren die op de wagen moesten zitten, konden zij hun weg vervolgen.



De Veldmaarschalk Montgomerylaan is ongeveer een halfuur afgesloten geweest.

Reacties

de inzittenden de medewerkers van Brinks waren die óp de wagen moesten zitten,



Vooruit naar buiten jongens en het dak op! En een beetje vlug! Vooruit naar buiten jongens en het dak op! En een beetje vlug!

